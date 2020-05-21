«Маленькая принцесса»: Лобода нарядила младшую дочку в нежно-розовое платье в день рождения

Светлана Лобода является одной из самых популярных певиц в России, поэтому она постоянно находится на гастролях. Несмотря на свою занятость, девушка не забывает о личной жизни. У нее подрастает дочь Евангелина от первого брака с Андреем Царем, а в 2018 году на свет появилась вторая дочь звезды — Тильда. Отца девочки певица скрывает, но ходят слухи, что им является немецкий музыкант Тилль Линдеманн.

Карантин стал для Лободы настоящим подарком. Она использует время с пользой: отдыхает и проводит время с детьми. В апреле в условиях самоизоляции артистка устроила праздник для старшей наследницы в день рождения. Теперь настал черед младшей дочки. Светлана поделилась снимками с домашнего праздника. Многие думали, что ребенок родился 24 мая, но певица поздравила малышку гораздо раньше, 21 мая.

На фото певица предстала в шелковом платье-комбинации нежного персикового цвета. Именинницу Лобода нарядила в пышное розовое платье с кружевом, а также сделала ей высокий хвост. Оделась в одной цветовой гамме с ними и подросшая Евангелина.

«Она изменила мою жизнь, наполнила ее энергией чистой любви и абсолютной уверенностью в том, что мы бесконечны», — отметила певица.

Друзья, знакомые и поклонники восхитились маленькой именинницей. «Малышка Тильда просто чудо», «С днем рождения маленькую принцессу — Тилечку. Внеземного счастья и крепкого здоровья!», «Какое платье у малышки», «Три красотки», «Наряды отпад, действительно маленькая принцесса», — прокомментировали пост подписчики.