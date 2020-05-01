«Вернись, мой сумасшедший мальчик»: Лобода выпустила новый трек

Подписчики певицы начали гадать, кто же тот таинственный молодой человек, о котором поется в песне.

В полночь на первое мая Светлана Лобода сделала большой подарок своим подписчикам: певица опубликовала свою новую песню под названием «Мой». Послушать композицию можно практически на всех цифровых площадках.

Комментаторы и поклонники уже выразили свое мнение, что это одна из лучших работ Лободы. Многие до сих пор не могут остановиться и слушают композицию десятки раз, кто-то отмечает особенную чувственность песни и заявляет, что текст рассказывает именно о Светлане. Однако не все остались довольны, некоторые из фанатов считают, что трек сделан на скорую руку и не способен стать хитом.

«Вернись, мой сумасшедший мальчик, и пусть мы стали чуть постарше», — поет в новом треке Лобода.

Напомним, в недавнем скандале с Региной Тодоренко певица полностью поддержала женщину и не обвиняет ее за необдуманные слова.