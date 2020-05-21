«Изменила мою жизнь»: Лобода отметила двухлетие дочери в домашней обстановке

37-летняя Светлана Лобода отметила двухлетие дочери в домашней обстановке. 21 мая младшенькой Тильде исполняется 2 года. С момента появления наследницы на свет Светлана ни разу не показала лица малышки, предпочитая размещать на личной странице кадры с сохранением тайны. Сама Лобода, отвечая на многочисленные вопросы по этому поводу, подмечала: ее дочь еще слишком маленькая и энергетически не защищена, поэтому светить лицо ребенка она не спешит.

Не стало исключением и двухлетие Тильды. Лобода разместила пару трогательных семейных кадров в домашней обстановке: на них именинница с озорным хвостиком на голове с особым трепетом обнимает маму. Старшенькая Евангелина также спряталась у родительницы в подмышке.

Лобода призналась: рождение второй дочери кардинально изменило ее саму и повлияло на образ жизни.

«Она изменила мою жизнь, наполнила ее энергией чистой любви и абсолютной уверенностью в том, что мы бесконечны», — описала свое состояние артистка.