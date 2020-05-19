«Бомбический наряд»: Рудковская в платье с пышной юбкой станцевала в русско-народном стиле

Яна Рудковская привыкла находить плюсы в любых ситуациях. Вот и карантин для продюсера стал не только возможностью отдохнуть и побыть с семьей, но и прокачать свой аккаунт в Instagram. Теперь каждый день светская львица снимает забавные ролики. Она успела показать свою гардеробную и похвастаться любимыми предметами одежды. Уже 10 лет блондинка собирает сундуки Louis Vuitton, сумки Chanel и необычные туфли разных брендов.

Также Яна полюбила разыгрывать сценки с мужем Евгением Плющенко. Каждый раз пара также задействует в импровизированных номерах своего сына Сашу, которого близкие называют Гном Гномыч. Они уже изображали ссору, повторяли сцену из «Титаника» и даже скакали на воображаемой лошади. На этот раз Рудковская устроила танцы в русско-народном стиле под новый хит Russian Karantin. Она облачилась в платье миди с узорами. Приталенный наряд подчеркнул ее талию и стройные ноги, а босоножки дополнили образ.

Плющенко с сыном предпочли более скромные образы. Они зажигательно танцевали, а в какой-то момент Саша пустился в пляс вприсядку, затмив родителей. Поклонники пришли в восторг и от видео, и от наряда звезды.

«Ну вы даете жару!», «Санечка-то разошелся!!! Красавчик! Класс», «Бомбический наряд», «Наряд шикарный», «Ух ты! Саня то как танцует», «Сашка и его подтанцовка», «Веселая семья», «Прекрасное платье, роскошь», — прокомментировали пост подписчики.