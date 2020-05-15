«Танцуем бедрами»: Рудковская в мини-юбке и на шпильках исполнила ламбаду с мужем

45-летняя Яна Рудковская на личной страничке в Instagram поделилась свежим видеороликом, на котором она предстала вместе с возлюбленным. Евгений Плющенко решил преподать мастер-класс своим верным почитателям, предложив им поучаствовать в челлендже. Олимпийский чемпион не только увлек в танце свою вторую половинку, но и продемонстрировал на камеру несколько пластичных движений — посоветовав фанатам танцевать бедрами.

В кадре избранница фигуриста предстала в розовой мини-юбке и черной блузе. Образ светской львицы дополнили туфли-лодочки на шпильке цвета фуксии. Яна старательно выполняла за мужем все танцевальные па, выученные ею заранее. Особый акцент бизнесвумен сделала на ногах.

«Танцуем бедрами вместе с Плющенко! Ламбада», — отметила Яна.

Напомним, что еще до введенного режима самоизоляции в Москве музыкальный продюсер успела побывать во Франции. Вернувшись на родину, возлюбленная олимпийского чемпиона села на двухнедельный карантин. Рудковская ответственно подошла к этому вопросу: она не покидала свой загородный особняк и соблюдала все правила гигиены.

Позже, как только Яна вышла из самоизоляции, она сообщила о том, что на дистанционное обучение перевели ее старших детей Андрея и Николая. Подобная мера была принята в связи с временным ограничением по посещению вузов. Наследники музыкального продюсера учатся в МГИМО.