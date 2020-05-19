«Овощная клумба»: Рудковская для красоты завтрака усыпала свой стол зеленью

Светская львица ежедневно старается перещеголять саму себя в изобилии и роскоши.

Знаменитый музыкальный продюсер и звезда Instagram Яна Рудковская каждый день стремится удивить своих преданных фанатов, подбирая интересный, смешной и яркий контент для своего микроблога в социальной сети. С началом периода самоизоляции Рудковская стала снимать вайны, подключив супруга Евгения Плющенко и сына Сашу к процессу. Увлекшись видеороликами, даже завела TikTok, чтобы стать более популярной и среди молодежи.

А вот рубрика «Завтраки» в Instagram Рудковской существует давно. И ежедневно звезда стремится, кажется, перещеголять саму себя, демонстрируя снимки разнообразных «нарядных» завтраков. На этот раз получился утопающий в зелени стол.

«Такой необычный завтрак получился! Прям овощная клумба» — подписала фото Рудковская.

На столе красуется несколько ваз с самой разной зеленью, съедобной и не очень. В «кустах» виднеются гранат, перец, баклажан, помидоры. Сервирован завтрак в соответствующей цветовой гамме. «Называется «сад-огород» — прокомментировала светская львица.