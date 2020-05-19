«Гламурненько»: Панайотов поделился смелым образом с розовой джинсовкой и шляпой в тон

35-летний Александр Панайотов появился на публике в розовой джинсовке и шляпе в тон. Потенциальный кандидат на поездку на «Евровидение» старается тщательно следить за своей внешностью: на светские мероприятия исполнитель всегда готовится как на праздник, предпочитая приталенные, двубортные пиджаки, эффектные удлиненные пальто и идеально отглаженные рубашки.

В честь старта теплого весеннее-летнего сезона Александр решил примерить на себя нечто нестандартное: так, на улицу Панайотов вышел в нежно-розовой джинсовке и широкополой шляпе в тон. Под джинсовку Александр подобрал удлиненную сеточку-тунику с белой окантовкой у воротника, которую издалека можно принять за платье. Главной изюминкой туники стали ассиметричные рваные рукава, создающие впечатление бродяги.

Привыкшие к модным лукам Александра поклонницы разошлись во мнениях по поводу воздушного комплекта Панайотова. «Гламурненько», «Стильный красавчик», «Неожиданно, но эффектно», «Розовая шляпа вообще лишняя», «Что это за чудо в розовом?», — написали они.