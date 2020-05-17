«Невежество!»: жена Петросяна поругалась с подписчиками из-за образа в косынке

Татьяна Брухунова всегда болезненно относится к критике в Сети и ярко реагирует на комментарии, которые расходятся с ее личным мнением. Недавно она продемонстрировала в личном блоге фотографию с актуальным весенним аутфитом, примерив яркий малиновый плащ с коричневой косынкой.

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Наряду с восторженными отзывами супруга Евгения Петросяна услышала в свой адрес много критики. Российский народ, привыкший видеть косынки на пожилых деревенских женщинах, вволю повеселился над стилем девушки.

«Платок красивый, но сразу образ бабушки всплывает», «Новые русские бабки в городе», — можно увидеть в аккаунте благоверной комика.

В ответ Татьяна разразилась гневной отповедью в stories Instagram, сравнив себя с выдающимися дивами – Жаклин Кеннеди, Грейс Келли, Одри Хепберн.

«Унижая меня и называя «бабкой», вы показываете все свое невежество и неосведомленность», — блеснула фэшн-знаниями 31-летняя жена Петросяна.

Комментаторов, которые позволили нелестно высказаться о ее наряде, она назвала «далекими от стиля и трендов» и посоветовала посмотреть фотографии в Сети, чтобы понять, что косыночка – это красиво и модно.