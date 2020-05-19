«Учитель истории»: Билан предстал в необычном для себя образе

В очках и с книжкой певец снялся в видеоролике для TikTok.

Известный поп-исполнитель Дима Билан активно продвигает себя и свое творчество на молодежной площадке – социальной сети коротких видеороликов TikTok. Подопечный Яны Рудковской уже ярко заявил о себе несколькими вайнами – например, в челлендже на переодевание с Клавой Кокой обменялся нарядами, или от нее же получил тортом в лицо. На этот раз ничего смешного – на полном серьезе Билан примерил образ учителя.

«На учителя какого предмета я похож?» — подписал свой видеоролик Билан в Instagram.

Билан на видео выходит из «школы» во двор, и вся молодежь, бросая свои дела, оглядывается на обаятельного педагога. В очках и с книжкой в руках певец вошел в роль настолько, что многие его поклонники начали уверять его, что он на самом деле похож на учителя.

«Почему-то мне сразу напомнило учителя истории, как же я хочу себе такого учителя», «Учитель истории», «Философия или психология, думаю, именно они Вам по душе», «Логика, философия или история», «Историк или математик», — стали предполагать фолловеры в комментариях.

Многие отметили, что ради такого учителя полюбили бы не только предмет, который он преподает, но и школу бы стали посещать с огромным удовольствием.