«Красивая семья»: Костенко в приталенном сарафане фисташкового цвета сделала фото с дочками

Анастасия Костенко стала женой Дмитрия Тарасова спустя год после того, как футболист развелся с Ольгой Бузовой. Поклонники телеведущей были уверены, что очередной брак спортсмена завершиться крахом, но вопреки злопыхателям, влюбленные счастливы вместе. У них подрастает годовалая дочь Милана. А в феврале этого года на свет появился их второй общий ребенок — девочка Ева. Почти два месяца самоизоляции футболист помогал жене воспитывать малышей.

Вскоре после рождения еще одной дочери, Тарасов получил травму. Три месяца спортсмен не выходил на поле, но накануне он отправился на спортивные сборы. У спортсмена возобновились тренировки, поэтому он поспешил уехать в Казань. Костенко проводила супруга вместе с наследницами. Она быстро вернулась в форму после родов и активно тренируется в самоизоляции, поэтому может похвастаться стройной фигурой. Для такого случая она облачилась в приталенный сарафан фисташкового цвета.

Старшая дочка супругов так выросла, что уже носит джинсы и пуховик. А вот ее маленькую сестру родители облачили в розовое платье и укутали в плед. Перед отъездом Дмитрий сделал семейное фото со своими девочками.

«Постараюсь донести Милашке, отвечая на ее вопрос „папа де?“, что ты на работе и как освоишься — нас заберешь», — отметила Анастасия.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Раньше многие критиковали вкус Костенко, но ее романтичный образ на этот раз пришелся по вкусу большинству пользователей Сети. «Красивая семья», «А чего малюську то не одели? Во даете, не замерзла она?», «Дочки так на папку похожи», «Какой сарафан крутой», «Все красивые такие», — прокомментировали пост подписчики.