«Побежим»: Тарасов и Костенко планируют рождение третьего ребенка

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко планируют рождение третьего ребенка. На данный момент счастливые супруги воспитывают двоих дочерей – Еву и Милану. Несмотря на то, что младшая из наследниц появилась на свет в начале февраля, супруги уже ведут разговоры о еще одном пополнении.

Алене Жигаловой в YouTube-шоу «Алена, блин» Тарасов рассказал, что ему нравится та физическая форма, в которой сейчас находится Анастасия. Костенко регулярно наблюдается у врачей и поддерживает тело в тонусе с расчетом на зачатие еще одного малыша. Что касается пола, то Тарасов подметил – он, как и любой другой мужчина, мечтает о сыне, но зацикливаться именно на мальчике не хочет.

«Мы за третьим ребенком побежим! Настя тоже хочет дальше рожать, конечно. А на тему пола – я очень хочу мальчика, но брить себя как Джиган, конечно, не буду. Я не знаю, от кого зависит пол. Как Бог даст, так и будет. Девочки – это тоже фантастика, я даже и не знал, что так можно. Что можно любить кого-то не за что-то», — на словах о дочерях у Тарасова загорелись глаза.

Дмитрий подчеркнул – Костенко регулярно критикует его за то, что он балует своих девочек. По ее словам, в скором времени Милана и Ева будут воспринимать отца «как кошелек», но это не останавливает Тарасова от желания отдавать им все, что у него есть.