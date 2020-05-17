Эффект многослойности: Бузова пришла на съемки в леопардовой куртке и бежевых ботфортах

В недавнем интервью мама Ольги Бузовой уточнила, что ее дочка работает на износ, несмотря на пандемию. Ирина Александровна дала понять, что за последние месяцы успела соскучиться по наследнице. Однако из-за коронавируса поющая телеведущая не может наведаться в родной Санкт-Петербург для того, чтобы проведать близких.

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Вместе со своим бойфрендом певцом и шоуменом Давидом Манукяном ведущая телестройки остается в Москве. В город Бузова выезжает исключительно на съемки. В микроблоге знаменитость поделилась отчетным кадром, представ перед объективом фотокамеры в леопардовой куртке. Примечательно, что Ольге удалось создать эффект многослойности. Девушка примерила песочный кардиган на пуговицах, который она надела поверх топа. Свой лук возлюбленная Давида Манукяна дополнила бежевыми ботфортами и облегающими брюками.

«До чего прекрасны закаты этой весной!! Люблю вечерние съемки на поляне, хоть немного можно подышать воздухом», — отметила телеведущая.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, вместе со своей второй половинкой Ольга Бузова отметила девять месяцев их отношений. Шоумен приготовил сюрприз для певицы, заказав ее любимые блюда в ресторане. Так, Манукян накрыл стол к ужину и подарил поп-исполнительнице букет роз. Сама певица пожелала верным почитательницам встретить достойного любящего мужчину.