Валерия в платье-рубашке и босоножках на массивной танкетке пришла в Останкино

Певица Валерия вместе с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным отметилась в Останкино. Ради съемок в программе «Вечерний Ургант» поп-исполнительница прервала самоизоляцию. В микроблоге знаменитость поделилась отчетными кадрами, сделанными во время эфира в студии. В одном из интервью артистка дала понять, что проявляет особый интерес к моде. Так, певица заметила, что в последнее время в бутиках и торговых центрах довольно сложно найти качественные и эксклюзивные вещи. Из-за чего создается впечатление, что все коллекции шьются по одному лекалу. Будучи медийной персоной, Валерия старается следит за своим имиджем. Каждый образ поп-исполнительница продумывает вплоть до мелочей.

На съемках у Ивана Урганта супруга Иосифа Пригожина появилась в платье-рубашке, отдав предпочтение стилю total white look. Наряд певицы дополнил тонкий кожаный пояс бежевого оттенка и босоножки на массивной танкетке.

В комментариях к своим фото возлюбленная музыкального продюсера уточнила, что они с Иосифом часто смотрят шоу «Вечерний Ургант» дома по телевизору. Знаменитость не стала скрывать, что она была рада повидаться с Иваном в условиях самоизоляции. Как говорит Валерия, хорошее настроение благотворно отразиться и на иммунитете.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, на съемочной площадке программы Ивана Урганта успела побывать и супруга резидента Comedy Club — Гарика Харламова. Так, Кристина Асмус уточнила, что больше двух месяцев не выезжала в город. Однако ради участия в новом выпуске «Вечернего Урганта» знаменитость решила пойти на некоторые уступки.