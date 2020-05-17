«Это прекрасно»: Асмус в брюках трубах станцевала под песню Филиппа Киркорова

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, 32-летняя Кристина Асмус предложила поклонникам поучаствовать в импровизированном танцевальном конкурсе. Для этого верным почитателям актрисы из фильма Клима Шипенко «Тест» нужно снять видеоролик и исполнить собственную хореографию. Примечательно, что возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова в качестве музыкального сопровождения выбрала композицию Филиппа Киркорова «Снег». Перед объективом камеры знаменитость предстала в монохромном наряде стиля total black. Так, девушка позировала в простой черной блузке и брюках трубах с пуговицами. В кадре Асмус предстала без обуви — босиком.

«Не виноватая я, самоизоляция сама пришла!! Запускаю конкурс «Перепляши Асмус». Как вы поняли по видео — танцевальный навык и присутствие юмора необязательны. Жгите!» — обратилась к поклонникам актриса.

Одной из первых свежий видеоролик с участием Кристины Асмус оценила возлюбленная Артура Смольянинова. Так, актриса из ситкома «Папины дочки» сделала комплимент возлюбленной юмориста.

«Это прекрасно!!» — отметила Дарья Мельникова.

Ранее в студии программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Кристина Асмус призналась, что впервые за два месяца выехала в город и прервала самоизоляцию для того, чтобы побывать в гостях у Ивана Урганта. Даже свой день рождения актриса отпраздновала дома, устроив прямой эфир для подписчиков в микроблоге.