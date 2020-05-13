«Постой, а когда худеть?!»: Валерия побаловала Пригожина домашней лазаньей

Музыкальный продюсер в Stories поделился редкими кадрами. Иосиф Пригожин запечатлел свою супругу на кухне у плиты. По словам возлюбленного певицы Валерии, вторая половинка побаловала его блюдами собственного приготовления, в частности, лазаньей. При этом Иосиф не без иронии спросили жену о том, как же ему худеть, дав понять, что артистка соблазняет его деликатесами.

Сама Валерия в недавнем эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro рассказала о том, что она любит и умеет вкусно готовить. Время от времени знаменитость балует близких «изысканными и навороченными» блюдами. Стоит отметить, что избранник певицы не требует от нее большого кулинарного мастерства. Так, поп-исполнительница рассекретила любимое блюдо Пригожина. Музыкальный продюсер не может устоять перед жаренной картошкой. К слову, слабость к этому угощению питает и Анна Семенович. Экс-солистка группы «Блестящие» уточнила, что, когда она приезжает в гости к маме и папе, они подают к столу целую сковородку картошки, зная о кулинарных вкусах дочери.

«Валерия готовит в прямом эфире лазанью!! А что я буду сейчас лазанью?! Постой, а когда худеть?!» — не без юмора отметил Пригожин.

Напомним, что у певицы Валерии есть трое детей — 26-летняя Анна (девушка не так давно сменила имя и стала Шеной. — Прим. ред.), 25-летний Артемий уже обзавелся собственной семьей, молодой человек сыграл тайную свадьбу со своей возлюбленной Натальей, а 21-летний Арсений занимается музыкой.