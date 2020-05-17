Лаконичный стиль: 41-летняя Лорак подчеркнула фигуру монохромным платьем-лапшой

41-летняя Ани Лорак, как говорит ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев, в отличие от многих звездных коллег — одевается весьма скромно. Историк моды уточнил, что пусть к славе бывшей супруги турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу был непрост. А ее личная история больше напоминает сюжет из сказки про Золушку. Добиться признания и любви поклонников артистка, по мнению эксперта в сфере моды, смогла только благодаря трудолюбию и таланту.

В повседневной жизни в большинстве случаев возлюбленная 26-летнего саунд-продюсера лейбла Black Star Егора Глеба отдает предпочтение стилю спорт-шик. При этом на красных ковровых дорожках украинская исполнительница появляется в вечерних туалетах от известных брендов.

На личной страничке в Instagram певица поделилась свежими домашними снимками. Перед объективом фотокамеры Ани позировала в монохромном платье-лапше, отдав предпочтение лаконичному стилю total black. В комментариях знаменитость обратилась к поклонникам, рассказав им о том, чем можно занять себя на карантине. Так, украинская исполнительница опубликовала список книг, которые, по ее мнению, стоит прочитать на домашней изоляции. Среди автор оказались: Пэг Доусон и Ричард Гуар «Ваш ребенок может все», Тит Нат Хан «Мир в каждом шаге. Путь осознанности в повседневной жизни», Брендон Берчард «Манифест мотиваций. Девять деклараций о праве на личную силу».