«Жадный вельможа»: сказку читает актер «Однажды в России» на ТНТ Денис Дорохов
«Сказки на ночь»
«Жадный вельможа»
Алена Кравец: «На Рублевке все закупились аппаратами ИВЛ и тихо сидят по домам»
Звездные блоги
Звездный гость

Лаконичный стиль: 41-летняя Лорак подчеркнула фигуру монохромным платьем-лапшой

Украинская исполнительница рассказала поклонникам, чем можно занять себя на карантине.

Лаконичный стиль: 41-летняя Лорак подчеркнула фигуру монохромным платьем-лапшой
Ани Лорак (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Ани Лорак, как говорит ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев, в отличие от многих звездных коллег — одевается весьма скромно. Историк моды уточнил, что пусть к славе бывшей супруги турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу был непрост. А ее личная история больше напоминает сюжет из сказки про Золушку. Добиться признания и любви поклонников артистка, по мнению эксперта в сфере моды, смогла только благодаря трудолюбию и таланту.

В повседневной жизни в большинстве случаев возлюбленная 26-летнего саунд-продюсера лейбла Black Star Егора Глеба отдает предпочтение стилю спорт-шик. При этом на красных ковровых дорожках украинская исполнительница появляется в вечерних туалетах от известных брендов.

На личной страничке в Instagram певица поделилась свежими домашними снимками. Перед объективом фотокамеры Ани позировала в монохромном платье-лапше, отдав предпочтение лаконичному стилю total black. В комментариях знаменитость обратилась к поклонникам, рассказав им о том, чем можно занять себя на карантине. Так, украинская исполнительница опубликовала список книг, которые, по ее мнению, стоит прочитать на домашней изоляции. Среди автор оказались: Пэг Доусон и Ричард Гуар «Ваш ребенок может все», Тит Нат Хан «Мир в каждом шаге. Путь осознанности в повседневной жизни», Брендон Берчард «Манифест мотиваций. Девять деклараций о праве на личную силу».

Тэги

Ани Лоракестественная красотаЗвездный стильзвезды на карантинекрасота вне возрастамода и стильНовости googleсамоизоляция
Loading...