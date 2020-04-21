«У Любы потрясающая фигура»: Васильев разрешил 42-летней Толкалиной носить мини

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и внешность 42-летней Любови Толкалиной. Так, историк моды подметил, что экс-возлюбленной режиссера Егора Кончаловского нравится одеваться ярко. И в этом соведущий Эвелины Хромченко полностью поддерживает знаменитость.

Васильев уточнил, что скромность для звезды — это верный путь к неизвестности. И если бы артистки выходили в свет в непримечательных и скучных вечерних туалетах, скорее всего, их бы никто и не заметил на красных дорожках. По словам Александра, он всегда поддерживает женщин, которые стараются одеваться оригинально и ищут свой индивидуальный стиль.

Историк моды называл Толкалину красивой женщиной, уточнив, что она знает, как одеться статусно, звездно и гламурно. В ее гардеробе много нарядов в стиле дивы, к примеру блестящих тканей.

«Она умеет блистать и привлекать к себе внимание. У этой актрисы абсолютно голливудская внешность и наряды под стать», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Говоря об элегантности Любови, соведущий Эвелины Хромченко уточнил, что на стиль бывшей возлюбленной, скорее всего, повлиял режиссер Егор Кончаловский, который обладает тонким вкусом и чутьем на прекрасное. Васильев похвалил актрису за то, что она не переходит грань вульгарности. И этому, как считает историк моды, у Толкалиной могли бы поучиться многие знаменитости.