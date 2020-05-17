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Дачный стиль: 52-летняя Кабо в оливковой куртке и трико побывала в гостях у Смеховой

Вечеринку по случаю дня рождения старшего сына, Алика устроила за городом.

Дачный стиль: 52-летняя Кабо в оливковой куртке и трико побывала в гостях у Смеховой
Ольга Кабо (Фото: Globallookpress.com)

52-летняя Ольга Кабо не смогла пропустить загородную вечеринку близкой подруги. Алики Смехова собрала близких ей друзей на даче, устроив праздник для старшего наследника. Еще 15 мая сын актрисы театра и кино — Артем — отметил 20-летие. На мероприятии присутствовали исключительно члены семьи и друзья артистки. В Instagram Кабо поделилась отчетными снимками с торжества. На одном из фото Ольга позировала в компании именинника и его звездной мамы.

Сама Алика уточнила, что день рождения сына они отпраздновали маленькой семейной компанией, соблюдая все меры предосторожности. Кроме того, актриса заверила, что не так давно получила результаты анализа на CoViD-19 и он оказался отрицательным. Угощения для гостей Смехова заказала в одном из ресторанов.

«Очень качественно, вкусно и удобно!! Никаких хлопот и лишних передвижений», — заверила актриса.

Актриса Ольга Кабо в гостях у Алики Смеховой и ее старшего сына
Ольга Кабо в оливковой куртке и трико небесно-голубого оттенка побывала на вечеринке Алики Смеховой на даче (Фото: Instagram.com/alika_smekhova)

На вечеринке 52-летняя Ольга Кабо появилась в трендовой оливковой куртке, трико небесного-голубого оттенка и кроссовках. Смехова отдала предпочтение монохромному луку в спортивном стиле, примерив худи и брюки свободного кроя.

Ни для кого не секрет, что Кабо стала крестной мамой старшего сына Алики. Разумеется, знаменитость не смогла пропустить праздник по случаю 20-летия Артема.

«Прекрасный возраст, когда еще очень молод, но уже достаточно мудр и умен, чтобы вершить великие дела!! Будь счастлив», — обратилась актриса к имениннику.

К слову, Алику артистка назвала своей лучшей подругой и «супер-мамой», подметив, что у них со Смеховой «замечательный сын».

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