Дачный стиль: 52-летняя Кабо в оливковой куртке и трико побывала в гостях у Смеховой

52-летняя Ольга Кабо не смогла пропустить загородную вечеринку близкой подруги. Алики Смехова собрала близких ей друзей на даче, устроив праздник для старшего наследника. Еще 15 мая сын актрисы театра и кино — Артем — отметил 20-летие. На мероприятии присутствовали исключительно члены семьи и друзья артистки. В Instagram Кабо поделилась отчетными снимками с торжества. На одном из фото Ольга позировала в компании именинника и его звездной мамы.

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Сама Алика уточнила, что день рождения сына они отпраздновали маленькой семейной компанией, соблюдая все меры предосторожности. Кроме того, актриса заверила, что не так давно получила результаты анализа на CoViD-19 и он оказался отрицательным. Угощения для гостей Смехова заказала в одном из ресторанов.

«Очень качественно, вкусно и удобно!! Никаких хлопот и лишних передвижений», — заверила актриса.

На вечеринке 52-летняя Ольга Кабо появилась в трендовой оливковой куртке, трико небесного-голубого оттенка и кроссовках. Смехова отдала предпочтение монохромному луку в спортивном стиле, примерив худи и брюки свободного кроя.

Ни для кого не секрет, что Кабо стала крестной мамой старшего сына Алики. Разумеется, знаменитость не смогла пропустить праздник по случаю 20-летия Артема.

«Прекрасный возраст, когда еще очень молод, но уже достаточно мудр и умен, чтобы вершить великие дела!! Будь счастлив», — обратилась актриса к имениннику.

К слову, Алику артистка назвала своей лучшей подругой и «супер-мамой», подметив, что у них со Смеховой «замечательный сын».