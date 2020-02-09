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«Красотки»: Кучера отреагировал на свежее фото Кабо с 71-летней Муравьевой

Еще 8 февраля актриса из фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» отметила свой день рождения.

«Красотки»: Кучера отреагировал на свежее фото Кабо с 71-летней Муравьевой
Ирина Муравьева (Фото: Globallookpress.com)

Ирина Муравьева стала героиней нового выпуска шоу Максима Галкина и Юлии Меньшовой «Сегодня вечером» на Первом канале. Среди приглашенных гостей были замечены Татьяна Васильева, Игорь Верник, супруг Веры Алентовой режиссер Владимир Меньшов и многие другие.

Еще 8 февраля актриса из фильма «Москва слезам не верит», в котором Ирина Муравьева снималась вместе с Раисой Рязановой и Алексеем Баталовым, отпраздновала свой день рождения. Народной артистке России исполнился 71 год. На личной страничке в Instagram совместным снимком с именинницей поделилась Ольга Кабо.

Актриса лично поздравила Ирину Муравьеву с днем рождения. Знаменитость подметила, что каждый раз ловит себя на мысли о том, что, когда она видится с именитой артисткой, с ее лица не сходит улыбка, вызванная искренними чувствами. Ведь в этом человеке столько тепла и сияния. По словам Кабо, во всех ролях Муравьевой чувствуется ее обаяние, бодрость и необыкновенное притяжение.

«Ирина, дорогая! Поздравляю от души! Радости, мира и вдохновения!! Мы вас любим!!» — обратилась к имениннице актриса.

Примечательно, что свежее фото Ирины Муравьевой и Ольги Кабо не оставил без внимания соведущий Леры Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись» Оскар Кучера. Он сделал комплимент артисткам.

«Красотки!!» — добавил шоумен.

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«Красотки»: Кучера отреагировал на свежее фото Кабо с 71-летней Муравьевой
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