Звездный стиль

Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма

Актриса не смогла пропустить закрытый показ новогодней картины «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2».

Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма
Алика Смехова. фото: globallookpress.com

Накануне в Москве состоялся закрытый показ новогодней комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». Съемки этой картины проходили летом, поэтому актерам приходилось непросто. Главную роль в картине сыграл Сергей Бурунов. Его персонажу Володе Яковлеву по сюжету вновь поручают в Новый год поймать опасных преступников, и все это выльется в приключения для его сотрудников.

На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке. Многие звезды посетили кинотеатр, чтобы первыми увидеть новогоднюю комедию. Среди них были Дмитрий Хрусталев, Андрей Гайдулян, Анна Котова, Клава Кока, Карина Мишулина и другие известные персоны. Появилась на коровой дорожке и Алика Смехова. Ее сопровождал старший сын Артем, но почти не позировал, а вот его мама покрасовалась перед камерами.

Для появления на публике артистка выбрала черный костюм с брюками дудочками, которые она сочетала с остроносыми сапогами. Так как на улице зима, Смехова не смогла обойтись без мехового полушубка винного цвета. Волосы она собрала в хвост, а глаза спрятала за солнцезащитными очками.

Смехова пришла в шубе на премьеру. фото: пресс-служба канала ТНТНе менее стильно выглядела Карина Мишулина. Дочка известного актера Спартака Мишулина предстала на публике в черном платье оверсайз со змеиным принтом. Ее образ дополнило колье. Актриса находилась в приподнятом настроении. Она позировала фотографам и много улыбалась.

Затем все гости отправились в зал, чтобы насладить фильмов и зарядится праздничным настроением. Напомним, что большая премьера второго полнометражного фильма «Полицейский с Рублевки» состоится 12 декабря. Узнать, кто еще из звезд присутствовал на закрытом показе, можно в  большом репортаже Teleprogramma.pro. 

Мишулина пришла в платье оверсайз. фото: пресс-служба канала ТНТ
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»Алика СмеховаЗвездный стильмода и стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма
Интересно?
Поделись с друзьями: