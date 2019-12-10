Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма

Накануне в Москве состоялся закрытый показ новогодней комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». Съемки этой картины проходили летом, поэтому актерам приходилось непросто. Главную роль в картине сыграл Сергей Бурунов. Его персонажу Володе Яковлеву по сюжету вновь поручают в Новый год поймать опасных преступников, и все это выльется в приключения для его сотрудников.

На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке. Многие звезды посетили кинотеатр, чтобы первыми увидеть новогоднюю комедию. Среди них были Дмитрий Хрусталев, Андрей Гайдулян, Анна Котова, Клава Кока, Карина Мишулина и другие известные персоны. Появилась на коровой дорожке и Алика Смехова. Ее сопровождал старший сын Артем, но почти не позировал, а вот его мама покрасовалась перед камерами.

Для появления на публике артистка выбрала черный костюм с брюками дудочками, которые она сочетала с остроносыми сапогами. Так как на улице зима, Смехова не смогла обойтись без мехового полушубка винного цвета. Волосы она собрала в хвост, а глаза спрятала за солнцезащитными очками.

Смехова пришла в шубе на премьеру. фото: пресс-служба канала ТНТНе менее стильно выглядела Карина Мишулина. Дочка известного актера Спартака Мишулина предстала на публике в черном платье оверсайз со змеиным принтом. Ее образ дополнило колье. Актриса находилась в приподнятом настроении. Она позировала фотографам и много улыбалась.

Затем все гости отправились в зал, чтобы насладить фильмов и зарядится праздничным настроением. Напомним, что большая премьера второго полнометражного фильма «Полицейский с Рублевки» состоится 12 декабря. Узнать, кто еще из звезд присутствовал на закрытом показе, можно в большом репортаже Teleprogramma.pro.