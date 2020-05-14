«Очаровашка!»: Лиза Галкина блеснула трендовыми лавандовыми кроссовками

Дочке Аллы Пугачевой и Максима Галкина всего шесть лет, а она уже слывет в свете большой модницей. Малышка, в отличие от многих звездных отпрысков, не носит вычурные наряды, подчеркивающие ее статус, но всегда выглядит по-детски милой, одетой со вкусом.

Пока звездное семейство живет в самоизоляции, малышке приходится наряжаться дома. Недавно для игр с братом и отцом она примерила трендовую футболку с бахромой, которая стала трендом этого сезона и сохранит актуальность летом.

И вот новый look от Лизы: для домашнего концерта дочь Примадонны выбрала светлую футболку и стильные принтованные брюки в цветах, зауженные книзу. На ножках у нее оказались кроссовки модного лавандового оттенка. По словам Сергея Никулина, дизайнера одежды, этот тон также суперпопулярен в наступившем сезоне.

«Очаровашка!», «Лизок – куколка», «Девочка красавицей растет», — восхищаются в Сети внешним видом малышки. Среди восторженных комментариев есть и неоднозначные отзывы. «Лиза ногами в папу пошла», — к примеру, написал один из фолловеров Максима Галкина. Он не пояснил, как расценивать его слова — как комплимент или критику.