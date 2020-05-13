«Девочка – прелесть!»: Лиза Галкина облачилась в трендовую футболку с бахромой

Максим Галкин продемонстрировал в личном блоге, как забавляется со своими детьми в самоизоляции. Артист устроил своим отпрыскам в доме настоящий квест, организовав полосы препятствий из мебели, спортинвентаря и игрушек. Лиза и Гарри с огромным удовольствием приняли участие в этих подвижных забавах.

Дочка Пугачевой и юмориста облачилась дома как истинная модница: в белую принтованную футболку с длинной бахромой по подолу и облегающие черные легинсы. На ножках у малышки оказались лаковые туфли в тон брюкам.

Отметим, что бахрома в этом сезоне в тренде, об этом Teleprogramma.pro рассказал дизайнер Сергей Никулин. Подиумы последних Недель моды в Париже и Милане нагладно продемонстрировали эту тенденцию. Стильная «лапша» стала появляться как на одежде, так и на сумках, а также обуви.