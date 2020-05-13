«Ну, Кристина красотка»: стилист похвалила Асмус за брючный костюм «бомбического» цвета

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, 32-летняя Кристина Асмус приняла участие в съемках программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. На личной страничке в Instagram возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова предстала в брючном костюме, отдав предпочтение удлиненному жакету и брюкам-дудочкам. Образ актрисы из фильма Клима Шипенко «Текст» дополнили туфли-лодочки на шпильке и укладка в виде легких волн. В Stories Кристина подметила, что впервые за последние два месяца выехала в город. Знаменитость решилась нарушить самоизоляцию ради съемок у Ивана Урганта. По словам актрисы, в студии у телеведущего она появлялась шесть раз. При этом, до сих пор ее не покидает волнение.

Также Кристина уточнила, что из всех гостей Ивана Урганта, как ей рассказали редакторы программы, не волнуются только Владимир Познер, Андрей Кончаловский и Никита Михалков. В связи с чем, Асмус пришла к мнению, что ее переживания вполне оправданы и в этом нет ничего предосудительного.

Если говорить о выбранном Кристиной наряде, корреспонденту сайта Teleprogramma.pro удалось получить экспертный комментарий у имидж-стилиста Ольги Трофимовой.

«Ну, Кристина красотка!! Не даром бытует мнение, что костюмная группа является базовой основой любого гардероба. И абсолютно неважно, какой сезон и погода за окном. Здесь я вижу абсолютно дерзкий, бомбический цвет, который идеальным образом подчеркивает молодость, женственном и харизматичность нашей героини», — отметила стилист.

Кроме того, эксперт портала Teleprogramma.pro похвалила супругу шоумена Гарика Харламова и за правильно подобранную обувь — туфли-лодочки яркого бронзового оттенка. В целом, как говорит Трофимова, образ актрисы получился дерзким и супер-стильным.

«Она выглядит нежной и утонченной. Свой look Асмус дополнила яркими бронзового оттенка лодочками на шпильке. Опять-таки сделала акцент на простой и в тоже время элегантной укладке. Наряд подходит и к вечернему, и к деловому мероприятию. Все на высоте, браво!» — добавила имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.