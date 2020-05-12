Все в тренде: Асмус не прогадала с выбором мини-шорт с завышенной талией

32-летняя Кристина Асмус на личной страничке в Instagram опубликовала свежее «карантинное» фото, позировав на кухне. Знаменитость пошутила, что собирается умерить свои аппетиты. Перед объективом фотокамеры возлюбленная резидента Comedy Club предстала в персиковом топе с открытой спиной. К слову, эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова дала понять, что актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» не прогадала с выбором мини-шорт с завышенной талией. Эта модель, как говорит имидж-стилист, будет пользоваться популярностью у представительниц прекрасного пола.

Кроме того, Ольга Трофимова поделилась советами с читательницами Teleprogramma.pro, рассказав какие шортики будут особенно актуальны этим летом. В тренде окажутся принты. В частности, привычная нам полоска — в любой фракции и диаметра. Также дизайнерами в качестве рисунка активно используется горошек.

В отдельную группу имидж-стилист выделила фактурные шорты из натуральной ткани. По мнению Трофимовой, модницам стоит обратить внимание на льняные издения. Разумеется, не теряют своих позиций и шортики из денима.

«На пике популярности джинсовые шорты с завышенной талией в виде корсетного пояса с пуговицами. Эта модель идеальна для дневных и вечерних луков — в сочетании с босоножками. Что касается цветовой палитры, стоит выбирать монохромные алые или синие оттенки. Также в моде шорты с расклешенными к низу брючинами», — добавила Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.