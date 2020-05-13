«Глазами мамы»: 57-летняя Изаксон устроила весеннюю фотосъемку для дочери от Маликова

20-летняя Стефания Маликова из-за введенного режима самоизоляции временно не посещает занятия в МГИМО. Наследница композитора и певца Дмитрия Маликова учится на факультете международной журналистики. К слову, дома сидят и старшие отпрыски 45-летней Яны Рудковской. От отношений с бизнесменом Виктором Батуриным у музыкального продюсера есть пасынок Андрей и сын Николай. Еще прошлым летом супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко говорила о том, что ее мальчики поступили в престижный вуз. Ребята стали студентами того же учебного заведения, что и дочка Дмитрия Маликова.

На днях Стеша приняла участие в импровизированной весенней фотосессии. В качестве автора снимков выступила мама девушки — 57-летняя Елена Изаксон. В микроблоге дочка Дмитрия Маликова поделилась понравившимися ей портретными фото.

«Глазами мамы!!» — отметила Стеша.

Перед объективом фотокамеры Стефания предстала в актуальном платье с модными в этом сезоне епископскими рукавами.

«Расскажите, на что вы готовы во имя любви?! Какие сумасшедшие поступки совершали… Очень хочется послушать такие настоящие, искренние истории», — обратилась к поклонникам дочка певца.

Стеша не скрывает: она очень привязана к близким. Особенно к двухлетнему братику Марку. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro Дмитрий Маликов ответил на вопрос, готов ли он завести еще одного ребенка. По словам композитора, нельзя просто родить малыша, его нужно еще и воспитать. Кроме того, музыкант считает, что рядом с крохой должны быть мама и папа, которые не выглядят, как дедушка и бабушка.