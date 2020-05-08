«Красивая»: 45-летняя Рудковская показала, как выглядела бы с короткими волосами

На личной страничке в Instagram возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко поделилась свежими кадрами, показав, как бы она выглядела с короткими волосами. Отметим, что 45-летняя Яна Рудковская уже многие годы придерживается одного имиджа. Знаменитость отдает предпочтение белокурому оттенку и средней длине волос. Ранее в качестве эксперимента бизнесвумен появлялась на фотосессиях с чуть влажными локонами, создавая эффект мокрых волос. Но на более радикальные меры, такие, как короткая стрижка, светская львица идти на готова.

По словам Яны, новый образ для нее придумал один из звездных визажистов. Локоны Рудковской собрали в хвост. Лицо знаменитости обрамляли несколько коротких прядей, благодаря чему и создавалась иллюзия того, что музыкальный продюсер постригла волосы, сделав себе удлиненное каре. На деле же возлюбленная Евгения Плющенко сохранила привычную длину локонов.

«Придумали мне новый образ… И настаивают, чтобы я подстриглась под каре!!» — добавила Яна, дав понять, что пока не готова к таким переменам во внешности.

Примечательно, что одной из первых свежий кадр в микроблоге бизнесвумен оценила экс-возлюбленная Андрея Аршавина. Так, Юлия Барановская сделала Яне комплимент, по-достоинству оценив ее преображение и прическу.

«Красивая!!» — лаконично отметила телеведущая.

Напомним, что вместе с Евгением Плющенко музыкальный продюсер воспитывает семилетнего сына Сашу. От предыдущих отношений с бизнесменом Виктором Батуриным у светской львицы есть двое старших детей: пасынок Андрей и сын Николай. Наследники возлюбленной фигуриста учатся в МГИМО. Не так давно Яна Рудковская дала понять, что хотела бы подарить мужу долгожданную дочку. По словам знаменитости, у нее много украшений и аксессуаров, которые она могла бы передать своей малышке.