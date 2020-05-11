«Модная фишка — епископский рукав»: Стеша Маликова облачилась в мини-платье с кушаком

20-летняя Стефания Маликова на личной страничке в Instagram поделилась свежим видеороликом. Девушка устроила импровизированные танцы в майском весеннем саду. Младшая дочка Елены Изаксон облачилась в легкое весеннее мини-платье, подобрав к туалету высокие сапоги и пояс-кушак. Как считает имидж-стилист Лариса Тимиряева, наследница именитого композитора и певца не прогадала с нарядом. Стеша выглядит очень юной и романтичной.

В интервью Teleprogramma.pro эксперт в сфере моды и красоты подметила, что дочка Дмитрия Маликова не только продемонстрировала свои красивые ноги, но и подобрала актуальный незатейливый лук с трендовой «фишкой». Стефания примерила платье с так называемыми епископскими рукавами. Эта деталь окажется на пике популярности этим летом.

«Образ нежный, легкий, воздушный и демонстрируется на свежем воздухе на лужайке. Природа и нотки стиля бохо в поясе-кушаке и сапогах, напоминающих казаки. Развивающиеся волосы в естественной красе — все в гармонии. Все в едином ритме. Ненавязчиво, но одновременно демонстрируются стройные красивые ножки», — подметила Тимиряева.

Имидж-стилист не стала скрывать, что вполне довольна нарядом Стефании. Несмотря на свой юный возраст, она прекрасно разбирается в трендах, о чем говорят продуманные до мелочей образы.

«Модный акцент на талии. Очень грамотно на контрасте с грубыми и жесткими кожаными аксессуарами, подчеркнута легкость и нежность Стеши. Еще одна модная фишка в данном образе — епископский рукав, который этим летом будет на пике. Объемный рукав из Викторианской эпохи получил свое название из-за схожести с одеянием католических священнослужителей. Так что образ Стеши стильный и модный, а главное в гармонии с ней и ее персональным стилем», — добавила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».