По-весеннему: Асмус в брюках-дудочках и лодочках на шпильке появилась в Останкино

На личной страничке в Instagram 32-летняя Кристина Асмус поделилась отчетными снимками со съемочной площадки программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В Останкино супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова появилась в брючном костюме, отдав предпочтение насыщенному зеленому оттенку. Ко всему прочему, знаменитость поддержала моду на монохром. Рядом с Александром Молочниковым и Иваном Ургантом актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» позировала в удлиненном жакете и брюках-дудочках с отглаженными стрелками. Образ артистки дополнили актуальные металлизированные туфли-лодочки на шпильке. Благодаря прямому силуэту брюк Кристина визуально удлинила ноги.

По словам актрисы, она уже шесть раз приходила на съемки к Ивану Урганту. При этом Кристину до сих пор не покидает волнение.

«Редактор сказала, что волнуются абсолютно все, кроме Владимира Познера, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского!! Ну, тогда все ок», — не без юмора отметила Асмус.

К слову, ради съемок в ток-шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале возлюбленная шоумена Гарика Харламова нарушила самоизоляцию. Примечательно, что находясь дома, Кристина Асмус успела поэкспериментировать с имиджем. Актриса постригла длинные волосы, сделав себе удлиненное каре. Знаменитость призналась, что пришла в восторг от своей прически. Артистка заверила, что в ближайшее время ей в голову вряд ли придет мысль начать отращивать локоны.