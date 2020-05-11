«Дистанция от холодильника»: Асмус предстала на кухне в джинсовых мини-шортах

32-летняя Кристина Асмус порадовала поклонников свежим снимком в Instagram. Перед объективом фотокамеры актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» предстала в джинсовых мини-шортах и персиковом топе с открытой спиной. В качестве локации для «карантинного» фото возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова выбрала кухню. При этом девушка пошутила о том, что она планирует соблюдать дистанцию от холодильника, намекнув на то, что ограничит свои аппетиты на самоизоляции.

«Так, с сегодняшнего понедельника я начинаю соблюдать дистанцию от холодильника! Хотя бы пару часов… И подходить строго в маске», — не без юмора отметила актриса.

Напомним, что на домашней изоляции Кристина успела сменить имидж. Возлюбленная шоумена постригла длинные локоны, сделав себе удлиненное каре. Асмус дала понять, что ей очень нравится новая прическа. Знаменитость осталась довольна проведенным экспериментом с имиджем. По словам актрисы, в ближайшее время ей в голову вряд ли придет мысль начать отращивать локоны.

Напомним, что вместе с супругом шоуменом Гариком Харламовым знаменитость воспитывает шестилетнюю дочку Анастасию. Еще до введенного режима самоизоляции Кристина Асмус говорила о том, что ее наследница каждый день, помимо выходных, приходит домой после шести часов вечера. Девочка увлекается гимнастикой, посещает каток и учится в подготовительном классе.