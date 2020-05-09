Кейт Миддлтон в алом платье миди поздравила ветеранов в День освобождения

Принц Уильям и его супруга связались с подопечными филиала Королевского британского легиона и пообщались в прямом эфире.

Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают исполнять свои королевские обязанности. После того, как принц Гарри и Меган Маркл покинули Англию, герцог и герцогиня Кембриджские вновь оказались в центре внимания. Хоть из-за пандемии коронавируса они и не могут покинуть дворец, супруги решают дела дистанционно. 9 мая они нашли способ, поздравить ветеранов с Днем освобождения Европы от национал-социализма.

Принц Уильям связался с подопечными филиала Королевского британского легиона по видеосвязи. Эта организация много лет помогает ветеранам войны и их родным, оказывая им всевозможную помощь. По таком случаю Кэтрин облачилась в алое силуэтное платье миди. Как известно, этот яркий цвет символизирует победу. Она также сделала неброский макияж и распустила волосы. Принц предпочел темно-синий костюм с галстуком в тон.

Супруги поздравили и побеседовали с ветеранами, которые проживают в доме для престарелых в графстве Ист-Сассекс. Пожилые люди находились в приподнятом настроении. Бывшие солдаты вспомнили о тех тяжелых временах и как их пережили. 101-летний Чарльз Уорд смог рассмешить Миддлтон. Он рассказал, как трудился над передачей посланий Уинстона Черчилля. Ему нужно было зашифровать поздравление сыну, а потом наследник отправил отцу свое восхищение его речью в парламенте.

Герцог и герцогиня Кембриджские с радостью пообщались с ветеранами, а такж выразили надежду, что скоро они отпразднуют и победу на коронавирусом. К слову, записала видеообращение в этот день и королева Великобритании. Елизавета II в своей речи сравнила труд врачей в ситуации с CoViD-19 с подвигами солдат во время Второй мировой войны.