«Рыжий, как папа»: Меган Маркл показала подросшего сына Арчи в честь его первого дня рождения

Жизнь принца Гарри изменилась с тех пор, как он женился на простолюдинке Меган Маркл, которая к тому же американская актриса. Сначала девушка стала любимицей британцев. Все же не каждый год повторяется история Золушки! За их пышной свадьбой в 2018 году наблюдал почти весь мир, а год спустя на свет появился их первенец — Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. С недавних пор супруги живут в США вместе с ребенком. Они сложили королевские полномочии, сохранив титулы герцога и герцогини.

В последнее время о жизни принца Гарри и его избранницы почти нет вестей. Известно, что они продолжают заниматься благотворительностью и лично разносят еду пожилым людям, которые не могут покидать свои дома из-за пандемии коронавируса. Но 6 мая супруги записали нежное видео с подросшим сыном в честь его первого дня рождения. Гарри снимал, а Меган позировала вместе с ребенком. Она предстала в джинсовой рубашке, с небрежным пучком на голове и нюдовым макияжем.

Малыш Арчи в белоснежной футболке сначала был не совсем доволен книгой про кролика, которую ему стала читать мама. Маркл с трудом дочитала книгу, а потом расцеловала малыша.

«Арчи отмечает сегодня свой первый день рождения, и Гарри снял восхитительное видео, в котором Меган читает малышу рассказ «Утка, кролик». Гарри и Меган принимали участие в благотворительной кампании Save the Stories в Великобритании и США, цель которой — оказать столь необходимую поддержку детям, пострадавшим от пандемии COVID-19», — написано в посте.

К слову, несмотря на то, что Кейт Миддлтон и принц Уильям не совсем одобрительно отреагировали на поступок родственников и даже с ними почти не разговаривали во время последнего визита Меган и Гарри в Англию, пара поздравила восьмого правнука королевы Елизаветы II. Они опубликовали фото с крестин малыша, на которых запечатлена почти вся королевская семья. Поклонники пришли в восторг от фото и видео. Многие отметили, что Арчи очень похож на папу. «Какой зайчик!», «Головастенький», «Ой, он рыжий, как папа», — стали обсуждать увиденное пользователи Сети.