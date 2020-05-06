Скромно: Кейт Миддлтон поздравила сына Меган Маркл в соцсети

Герцог и герцогиня Кембриджские не стали особо подбирать слова и ограничились «дежурным» пожеланием.

В среду, 6 мая, маленький Арчи празднует свой первый день рождения. Сын Меган Маркл и принца Гарри сейчас находится в США, из-за пандемии коронавируса родители не смогли прибыть в Великобританию, как планировалось изначально.

больше по теме Стало известно, как Меган Маркл и принц Гарри отметят день рождения сына Коронавирус заставил родителей поменять планы относительно торжества.

Поздравления крохе летят со всех концов света, в том числе от венценосных родственников. Герцог и герцогиня Кембриджские решили отметить знаменательное событие в соцсети. На своей официальной странице в Instagram они написали короткое пожелание.

«Поздравляем Арчи с первым днем рождения», — говорится в сообщении.

Подпись сопровождает семейный снимок, на котором крохе всего несколько месяцев. Первенец принца Гарри и Меган Маркл запечатлен в окружении дедушки, бабушки, дяди и тети.

Многие усмотрели в скромном пожелании продолжение давнего конфликта, который вот уже несколько лет не могут перебороть внуки Ее Величества. По слухам, отношения между братьями испортились в тот момент, когда младший принял решение жениться на американской актрисе.

Тем не менее принц Гарри не стал отказываться от возлюбленной, а спустя несколько лет брака принял решение отречься от своих королевских обязанностей, пишет сайт dni.ru.