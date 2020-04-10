Победителей реалити «Место под солнцем» определит зрительское голосование

10 апреля на канале «Муз-ТВ» покажут финальную серию реалити-проекта «Место под солнцем». В течение восьми недель 14 участников бились за главный приз — контракт с телеканалом и квартиру в Москве. Они решали, что для них важнее — музыкальная карьера или любовь. А следили за этим процессом звездные наставники: ГлюкоZа, Диана Арбенина, группы «Дискотека Авария» и Gayazovs Brothers, Юлианна Караулова, Natan, Тимур Родригез и «Отпетые мошенники».

Герои проекта исполнили более 50 кавер-версий известных песен, проходили конкурсы и испытания на Бали. И вот, 10 апреля это путешествие закончится — в эфир выйдет последняя серия. В ней определятся три пары финалистов. Победителя определит зрительское голосование, которое начнется на сайте канала сразу после этого выпуска. При этом количество голосов ограничено.

«У меня есть фавориты, которых надеюсь зрители выберут победителями. Но все участники проекта обаятельные. Я давно не наблюдал за людьми, которые несмотря на современные реалии, настолько искренние!» — признается звездный наставник Тимур Родригез.

Шоу закончится большим финальным концертом в прямом эфире «Муз-ТВ», во время которого тоже можно будет голосовать. На нем и будут названы победители.