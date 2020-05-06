«Вот это леди!»: Ольга Бузова отметилась в брючном костюме с леопардовым принтом

Ольга Бузова смогла стать не только телеведущей, но и певицей. Развод с Дмитрием Тарасовым дал девушке стимул, чтобы стать лучше. Несмотря на то, что многие из шоу-бизнеса не принимали девушку в свой круг общения, а некоторые стилисты не хотели, чтобы она носила их наряды. Но спустя несколько лет телеведущая стала дружить с Филиппом Киркоровым, а концертные костюмы ей шьет сам Жан-Поль Готье.

В обычной жизни Ольга носит вещи как из шоу-румов, так и известных брендов. Она не скрывает, что сколотила целое состояние, поэтому теперь в ее гардеробе постоянно обновляются вещи. С наступлением весны артистке захотелось выглядеть броско и ярко. Она активно старается прийти в форму, так как поправилась на карантине. Недавно на съемках «Дома-2» Бузова предстала в топе и брюках. Она продемонстрировала свой пресс.

А вот на новом фото телеведущая предстала в элегантном образе. Она не раз признавалась, что любит посещать рестораны и кафе с возлюбленным Давой. Во время одного из таких свиданий девушка предстала в брючном костюме с леопардовым принтом. Шелковый топ и причудливая шляпа дополнили образ.

Поклонники пришли в восторг от наряда знаменитости. На этот раз Ольга смогла многих впечатлить. «Красотка стильная! Обожаю леопард», «Оль, нереальная тут», «Вот это леди!», «Оль, да вы прям настоящая королева», «Как всегда, прекрасна», «Какой красивый и дерзкий принт», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что телеведущая любит эпатировать. На светских мероприятиях она часто предстает то в платьях с метровым шлейфом, то в наряде русалочки. Но из-за карантина пока Бузова не выходит в свет. Она лишь ездит на работу.