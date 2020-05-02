«Вы с ума сошли?»: Бузова пожаловалась на участников «Дома-2»

Ольга Бузова расстроилась из-за участников проекта «Дом-2», который в данный момент снимают на Сейшелах. В прямом эфире передачи «Бородина против Бузовой», популярная певица рассказала подробности ссоры и не смогла удержаться от слез. По ее словам, один из участников съемочной площадки на Сейшельских островах пожаловался на отсутствие «волшебства» (так на проекте называют секс) в течение двух месяцев.

«Тебе рассказать сейчас, как люди в стране живут? Ты с ума сошел? Вы живете на острове любви, вы защищены максимально от коронавируса, который сейчас существует. У вас есть все — море, океан, еда, продукты. Вы с ума сошли? Тяжело ему без «волшебства» два месяца. Я когда слышу, что кому-то плохо на острове, мне плохо становится, потому что я читаю каждый день новости и вижу, что в стране происходит», — ответила Ольга.

Кроме того, 34-летняя звезда не удержалась от комментария в своем Instagram.

«Когда наши ребята говорят, что им чего-то не хватает, они устали и им плохо, мне хочется прокричать: «У вас все хорошо! Вы находитесь на полном обеспечении, благодаря проекту! Будьте терпимее, ведь сейчас есть те, кому гораздо хуже, чем вам!». Я призываю всех именно сейчас думать не только о себе, но и о тех, кому в данное время гораздо хуже, чем нам!» — написала Бузова

Напомним, что 16 лет назад Ольга и сама была участницей проекта «Дом-2», который сделал ее популярной и открыл дорогу в большой шоу-бизнес.