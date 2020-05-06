По-весеннему: Эмма Малинина в лимонных кроссовках и легинсах прогулялась по Мюнхену

57-летняя Эмма Малинина вместе со своей семьей уже давно обосновалась в Германии. Примечательно, что время от времени возлюбленная народного артиста России наведывается и на родину. Александр Малинин много гастролирует и принимает участие в различных телесъемках. Разумеется, жена эстрадного певца проявляет живой интерес ко всему, что происходит в жизни ее второй половинки.

Так, на одно из интервью с Максимом Галкиным музыкант пришел с супругой и дочерью Устиньей. Беседуя с мужем Примадонны отечественной эстрады, наследница именитого артиста призналась, что с самого детства у нее было все, о чем мог мечтать каждый ребенок. Сама Устинья увлекается вокалом, в то время как ее брат-близнец отдает предпочтение живописи. Фрол не раз открывал выставки, показывая свои картины. По словам юноши, мама стала одной из главных его почитательниц.

Примечательно, что в условиях карантина у Александра Малинина появилось много свободного времени. Каждую минуту певец проводит с детьми и любимой женой. На личной страничке в Instagram Эмма поделилась свежими отчетными кадрами с прогулки по Мюнхену. Возлюбленная музыканта уточнила, что город заметно опустел без туристов и местных жителей. Все предпочитают оставаться дома. Однако избранница певца все-таки выбралась на Королевскую площадь. В кадре Эмма предстала в весеннем образе, отдав предпочтение ярким цветам. Так, супруга музыканта примерила оранжевую жилетку, лимонные легинсы, дополнив образ толстовкой и легинсами.