По-весеннему: Малинина в джинсах-скинни и васильковой кофте позировала на террасе

57-летняя Эмма Малинина, как и другие знаменитости, среди которых Саша Савельева, Ирина Дубцова, Татьяна Навка, Ирина Безрукова, Анастасия Шубская, Стефания Маликова, Яна Рудковская, старается придерживаться карантина. Так, супруга народного артиста России Александра Малинина не отлучается далеко от дома, позволяя себе подышать свежем воздухом на террасе.

Для прогулки избранница певца выбрала облегающие джинсы-скинни, последовав совету соведущей Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале. Так, Эвелина Хромченко говорила о том, что этот фасон будет пользоваться популярностью у представительниц прекрасного пола. Однако джинсы-скинни, как считает эксперт в сфере моды, могут позволить себе женщины с безукоризненной фигурой и идеальными пропорциями. Свой образ супруга артиста дополнила монохромной васильковой кофтой, не забыв про солнезащитные очки.

«Когда есть время подумать, почитать, да и просто хорошо выспаться. Самое важное — хорошо отдыхать и сохранять спокойствие. Ну и, конечно, соблюдать карантин. Самоизоляция — лучшее решение во время пандемии. Мы вынуждены находиться дома, чтобы обезопасить себя и других», — отметила супруга Малинина.

Ранее дочка музыканта — Устинья — в прокомментировала слухи о том, что ее отец якобы не общается с 38-летним сыном Никитой от экс-возлюбленной Инны Курочкиной. Однако девушка уточнила, что их с Фролом родители любят всех своих детей одинаково. Кроме того, наследница Александра Малинина не скрывает, что очень привязана к старшему брату по отцу.