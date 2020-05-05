«Уже улыбается»: Божена Рынска нарядила двухмесячную дочку в белоснежное платье

Божена Рынска известна как блогер и писательница. В начале года она отпраздновала юбилей — 45 лет. Никто не ожидал, что журналистка решит стать матерью в столь зрелом возрасте. Супруг женщины Игорь Малашенко ушел из жизни в 2019 году. Как оказалось, пара мечтала о детях, поэтому они даже делали ЭКО. Но даже с помощью суррогатной матери не удавалась зачать малыша. Лишь седьмая попытка оказалась успешной.

5 марта на свет появилась дочка Рынски и Малашенко, которую назвали Женей. Журналистка с головой окунулась в материнство. Она не скрывает малыша, как делают многие знаменитости. Наоборот, женщина хвастается тем, что кроха похожа на своего отца. В честь дня рождения наследницы Божена устроила фотосессию. Она облачила девочку в белоснежное платье с рюшами и шапочку в тон. Сама журналистка примерила платье в цветочек с глубоким декольте.

«А нам сегодня два месяца. Два месяца — 5 кг 150 гр. Женечка моя умница, мое главное чудо, золотой характер. И уже улыбается», — похвасталась Рынска. «Фотосессия в честь дня рождения в парке имени Балконского. Лес де Балконь», — добавила она.

Многие поклонники восхитились трогательными фото. Некоторые считают, что с появлением ребенка светская львица похорошела. «Как сладко девочку одели», «Вы расцвели вместе с весной, Божена! Энергетика у фото просто зашкаливает», «Вам идет материнство! Искренне рада за вас!», «Вы обе красотки , но такое платье — оно же большое ребетенку!», «Какие вы свежие и красивые!», «Платье красивое и кудряшки! Фотография очень нежная», — прокомментировали пост подписчики.