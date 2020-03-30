«Очень красивая»: Рынска нашла невесту новорожденному сыну Петросяна

Правда народный артист до сих пор не подтвердил, что стал второй раз папой.

Несмотря на кризис и эпидемию коронавируса, жизнь продолжается. Звезды рожают детей и думают о планах на будущее. Недавно российские таблоиды удивили известием о пополнении в семействе 74-летнего Евгения Петросяна и 31-летней Татьяны Брухуновой. Якобы, супружеская пара летала в Эмираты вовсе не для того, чтобы отдохнуть, а спокойно родить наследника, прибегнув к помощи сурмамы.

Teleprogramma.pro связалась по этому поводу с Евгением Вагановичем, но он не захотел говорить на эту тему, также и не опровергнув известие. Более уверенно заговорили о рождении малыша у народного артиста после того, как Иван Ургант прямо с экрана ТВ поздравил семейство с сыном, впервые огласив пол ребенка.

А недавно ставшая матерью светская львица Божена Рынска в очередной раз подогрела разговоры на эту тему, вновь косвенно подтвердив рождение мальчика у Брухуновой.

Супруга Петросяна, услышав о том, что Божена впервые стала мамой, поспешила поздравить ее в Instagram: «Примите мои самые теплые поздравления! Здоровья малышке и счастливой судьбы!». На это Рынска ответила: «И вас также! Вот вам готовая невеста! Она уже очень красивая и женственная стала». Татьяна, как и Евгений Ваганович, не стала отрицать факт рождения мальчика, послав в ответ новоиспеченной мамочке смайл с сердечками.