«Как похожа на папу»: Божена Рынска поделилась первыми фото новорожденной дочери

Божена Рынска около семи лет состояла в гражданском браке с Игорем Малашенко. Лишь в 2018 году они поженились, но, к несчастью, спустя год политолог ушел из жизни. Однако оказалось, что пара мечтала о ребенке. Суррогатная мать выносила малыша для журналистки. 5 марта на свет появилась дочка Рынски и Малашенкова. Радостной новостью женщина поделилась в соцсети. Кроху она назвала Женей.

Вместе с ребенком Божена снялась в фотосессии для глянца. Она рассказала, что ее наследница уже агукает и улыбается. Позже журналистка опубликовала первые фото новорожденной девочки, сделанные во время их встречи в роддоме. На фото женщина сидит в палате с укутанным в одеяло ребенком. Кроха спит на руках у своей мамы. На другом снимке Женя запечатлена во сне. Рынска сравнила фото со снимком мужа, найдя в них сходство.

«Вот это моя первая встреча с дочерью. Принесли кулёк. Из него торчит огромный нос. Смотрит на меня раскосыми глазами. Тут же получила кличку „Чингисхайм“ — нос еврейский, глаза монгольские. На второй день девушка наша стала копией Игоря, я даже коллаж сделала. Смотрела она сразу очень осмысленно, изучала нас», — поведала новоиспеченная мама.

Поклонники пришли в восторг. Они поздравили Божену с радостным событием. Многие согласились, что кроха пошла в отца, а некоторые увидели в ней черты матери. «Ого! Как похожа на папу», «Сейчас из за этого карантина даже не могу приехать и поздравить!», «Вот и пришло счастье в ваш дом!», «Папина дочка! Но у неё есть самая, самая замечательная мама!», — прокомментировали пост подписчики. Ранее Рынску поздравили и звезды.