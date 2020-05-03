«Обязательный элемент гардероба»: невестка Орбакайте подчеркнула талию белоснежным корсетом

Алена Краснова не первый год в паре с Никитой Пресняковым. Сын Кристины Орбакайте долгое время жил и учился в Нью-Йорке. Когда он вернулся на родину, то встретил очаровательную блондинку и долго за ней ухаживал. Для Алены Никита стал первым мужчиной. Теперь супруги живут вместе, много путешествуют и пока не задумываются о детях. Молодые люди хотят пожить для себя. В период самоизоляции пара перебралась жить на бывшую дачу бабушки Преснякова — Аллы Пугачевой.

Наследник Орбакайте занимается музыкой. У него есть свою группа. Алена же строит карьеру модели, а с недавних пор она также освоила профессию фотографа. Даже находясь в загородном доме, девушка устраивает фотосессии. Она устанавливает камеру на штатив или снимает себя с веб-камеры. Недавно Краснова предстала в джинсах и объемной рубашке. Она выглядела стильно и в то же время женственно.

А теперь невестка Орбакайте решила похвастаться обновкой. Она устроила фотосессию в белоснежном корсете. Супруга Никиты облачилась в корсет, которые решила сочетать не с юбкой, а черными велосипедками. В современном прочтении с массивными ботинками на шнуровке и элегантным ожерельем образ получился динамичным.

«Моя новая любовь!Считаю, что корсет — обязательный предмет гардероба любой девушки», — призналась Алена.

Поклонники пришли в восторг от наряда и отметили, что у жены Никиты очень красивая фигура. «Вы невероятно красивая, Алена», «Икона стиля», «Настоящий бриллиант», «Красивая какая», «Корсет тесноват, но этого того стоит», — прокомментировали пост подписчики.