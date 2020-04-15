«Прям Голливуд»: невестка Орбакайте подчеркнула талию кожаными брюками цвета карамели

Сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте Никита давно живет самостоятельно. Одно время он учился в Нью-Йорке, но теперь лишь летает туда со своей женой Аленой Красновой, чтобы отдохнуть и развеяться. Молодая пара живет в Москве, но на период самоизоляции они обосновались на бывшей даче Аллы Пугачевой. В загородном доме избранница музыканта занимается йогой, смотрит сериалы и совершенствует свое мастерство, как модели.

Девушка обладает эффектной внешностью, поэтому часто участвует в съемках. Но недавно она стала учиться на фотографа и теперь с подругами делает красивые снимки. На новых кадрах Алена сначала позировала у деревянной стены, а потом лежа на траве. Она была облачена в пудровую майку и кожаные брюки карамельного цвета. Наряд подчеркнул ее талию. Едва заметный макияж подчеркнул природную красоту девушки.

Краснова отметила, что благодаря пленочному фильтру, кадры получились более эффектными. Модель также призналась, что досмотрела очередной сериал и теперь ищет что-то новое, чтобы занять вечера.

Поклонники не только дали ей советы, но и восхитились ее образом. «Стильная, очень хороши!!!», «Красавица, глаз не оторвать», «Ну это прям Голливуд, не меньше!», — прокомментировали пост подписчики.