«Нетривиально»: Алла Пугачева в мятном костюме в пижамном стиле восхитила стилиста

Примадонна восхитила женственным образом не только своих поклонников, но и имидж-стилиста Ольгу Трофимову.

Алла Пугачева не так давно отпраздновала день рождения. Тогда певица принарядилась в платье в пол и даже надела каблуки. Многие поклонники восхитились тем, как артистка выглядит в 71 год. А накануне певица с семьей отпраздновала светлый праздник Пасхи. Лиза и Гарри прочитали стихи, а также покрасили яйца и напекли куличей. Шестилетняя наследница Примадонны облачилась в алое платье по такому случаю, а ее брат в рубашку с бабочкой.

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Супруга Максима Галкина не стала отставать от малышей. Она тоже решила выделиться. Певица появилась на семейном видео в костюме в пижамном стиле. Наряд мятного цвета с гороховым принтом подчеркнул ее постройневшую фигуру. Примадонна предстала без макияжа и с распущенными волосами. Ее образ дополнили белые пушистые тапочки. Пугачева с радостью поздравила всех с праздником.

В этот день комплименты получила не только Лиза, но и ее мама. Для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ и имидж-стилист. Ольга Трофимова. Она осталась в восторге от аутфита знаменитости.

«Пижамный стиль самый горячий не только в этом сезоне. Он у нас перешел еще с прошлого сезона, так что этот стиль прочно занял свои позиции. Мы видим, что у артистки пижамный стиль дополнен мятным сочным цветом, который освежает кожу цветотипа Аллы Борисовны. Горох вообще является трендовым принтом вне времени — это видно по подиумным показам. Алла Борисовна продолжает нас удивлять креативными, необычными, но умело подобранными образами. Добавлю, что если есть желание нетривиально выглядеть, то пижамный стиль позволяет сочетать удобство домашней одежды с чем-то оригинальным в подаче повседневного образа. Очень многие модницы выбирают именно такие нестандартные луки. Это подходит смелым натурам, которой и является Алла Борисовна», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.