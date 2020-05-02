«Куколка»: четырехлетняя дочь Топурии отметилась в джинсах скинни и глянцевом пуховике

Кети Топурия не скрывает, что коротает дни в загородном доме с возлюбленным Львом Деньговым и дочкой Оливией. Певица ранее признавалась, сто не ограничивает себя в еде и очень любит хачапури. При этом ей удается сохранять стройную фигуру. Первое время ей было непросто соблюдать самоизоляцию из-за ребенка. Ее четырехлетняя наследница даже записывала сообщение, в котором просила завершить карантин. Но в итоге малышка придумала себе занятие.

Оливия решила стать блогером. Она записывает ролики, показывая, чем можно занять себя дома. Девочка рисует разными предметами, мастерит открытки и делает другие поделки. Так как Топурия находится за городом, то иногда гуляет. На этот раз она отправилась дышать свежим воздухом вместе с наследницей.

Так как певица обладает утонченным чувством стиля, то и ее дочка всегда одета с иголочки. На этот раз она предстала в серых джинсах скинни и глянцевом черном пуховике. Вьющиеся волосы девочки были собраны в две косички. Малышка нашла первый одуванчик в этом году и прочитала стихотворение. Поклонники были растроганы, а также восхитились наследницей артистки.

«Самый. Умный. Одуванчик. Это ты», «Куколка! Умничка талантливая!», «Какая сладкая, словно маленький спелый каштанчик», «Какая солнечная девочка», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Кети мечтает стать многодетной мамой. В последнее время поклонники часто подозревают девушку в беременности, но слухи она пока не подтвердила.