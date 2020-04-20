«Людей я не сокращаю»: Кети Топурия рассказала, как удерживает бизнес на плаву

Короновирус затронул разные сферы жизни людей. Корреспонденты Teleprogramma.pro пообщались с российскими звездами и узнали, как приходится им поддерживать свой бизнес.

Так, Кети Топурия призналась, что в нынешнее время ей нелегко, но она всеми силами старается сохранить бизнес и людей, которые на нее работают. Совсем недавно певица запустила свою линейку одежды — это спортивные костюмы, которые так любит сама Кети.

«Пока еще все под контролем. Людей я не сокращаю. Поскольку все сидят дома, есть потребность в нашей домашней и спортивной одежде – она у нас очень удобная, так что такие вещи у нас заказывают», — сказала певица. View this post on Instagram A post shared by Keti Topuria (@keti_one_official) on Apr 15, 2020 at 6:40am PDT

Более того, солистка «А-Студио» начала производство защитных масок, потому как этот товар в мире является дефицитом. Кети отметила, что они не только продают маски, но и жертвуют их.