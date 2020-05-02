«Роковая»: Асмус перевоплотилась в женщину-вамп, примерив алый пиджак

32-летняя Кристина Асмус решила на время сменить амплуа и примерила на себя образ женщины-вамп. В последнее время публичные женщины все чаще устраивают домашнее дефиле в ярких нарядах: подобным образом они развлекают себя и публику, чтобы не заскучать на самоизоляции. В этот раз Асмус восхитила свою женскую аудиторию, примерив на себя белое платье с крупноплиссированной юбкой и белые лодочки на толстом каблуке и острым носом. Чтобы образ не был минималистичным, Кристина внесла в него яркий акцент в виде алого удлиненного пиджака.

Для того, чтобы выглядеть максимально сексуально, Кристина закусила губу, чем, по признаниям некоторых подписчиков, спровоцировала желание ее поцеловать. Примечательно, что от кадра актриса отвлекла аудиторию пространными размышлениями о насущном.

«Сейчас в очередной раз разговаривала с одним блогером, у которого 0 подписок. И нам мой вопрос, почему? Ответ: «Нууу, так многие делают. Вроде модно. На странице красиво смотрится. И для бизнеса лучше». И так многие отвечали. Добавляя:«Но ты не волнуйся, я все равно захожу к тебе на страницу постоянно. И к другим захожу. Артистам и друзьям. Интересно же». В чем смысл, если это не детокс от ненужной информации?», — задалась вопросом она.

Фолловеры поспешили нахвалить Асмус за превосходный внешний вид. «Роковая», «Кристина, в таком виде мы хотим от вас детей», «Боже, нельзя быть настолько сексуальной», «Женщина-ураган», «Красный вам очень идет», — подметили они.