«С длинными волосами больше шика»: Кристина Асмус в одной рубашке устроила съемку в постели

Кристина Асмус в прошлом году столкнулась с волной критики после съемок в фильме «Текст». А все из-за того, что девушка снялась в откровенной постельной сцене. Многие стали осуждать актрису и даже заподозрили ее в изменах мужу Гарику Харламову. Девушка с юмором отнеслась к негативным высказываниям. А недавно звезду снова осудили из-за шутки. Она разместила фото с округлившимся животом, но на самом деле кадр был сделан во время съемок сериала, где девушке пришлось играть беременную.

Асмус была удивлена, когда снова столкнулась с негативом. По всей видимости, она решила подразнить хейтеров, поэтому опубликовала снимки, которые сделала в постели. В кадре актриса в одной рубашке запечатлена на кровати. Она оголила ноги и плечи. Снимки были сделаны до карантина, когда у девушки еще были длинные волосы. Кристина заверяла, что короткая стрижка ей понравилась, но похоже, что теперь она стала сомневаться в том, что правильно поступила, обрезав локоны.

«Стрижка или все-таки длинные волосы?» — спросила она.

Поклонники восхитились пикантными снимками. Большинство сошлись во мнении, что длинные волосы шли девушке сильнее. «Длинные волосы на много красивее выглядят!», «А с длинными волосами было лучше», «Однозначно длинные», «Сама же сказала в интервью, что больше никого не слушаешь. Вот и нечего начинать опять. И так красиво и так», «С длинными волосами больше шика», — прокомментировали пост подписчики.