Шутка не удалась: Кристину Асмус атаковали хейтеры

Супруга Гарика Харламова устала учить людей иронии и юмору. После последнего поста, в котором Кристина неоднозначно описала свои чувства, многие поклонники сделали вывод, что актриса в ожидании второго ребенка. На фото Асмус стоит в ванной и придерживает уже не маленький живот. В завершении поста девушка отметила, что принимает участие в проекте, в котором ей предстоит исполнить роль беременной. Своим объявлением девушка сильно запутала подписчиков и теперь не может успокоить разбушевавшихся «староверов», которые в своих рассуждениях дошли до мысли, что Кристина сделала аборт.

«Вторая волна травли пошла. Мне пишут: «Сдохни», «Больная», «Тварь». Обвиняют в несуществующем аборте. У меня, конечно, на кибербуллинг иммунитет уже, но я устала весь день с помощницей блокировать и чистить телефон.

Что опять не так, хорошие вы мои? Вроде съёмки «Текста-2» не планируются. Ох, вашу бы энергию, да в мирное русло», — продолжает иронизировать актриса. View this post on Instagram A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Apr 25, 2020 at 10:57am PDT

Поклонники Асмус не на шутку разбушевались в своих высказываниях и суждениях. Пост, по мнению подписчиков, вышел совсем не смешной.

«С этим не шутят», «Все больше и больше разочаровываюсь в тебе», «Короче, бесы одолели девку», — никак не могут успокоиться пользователи сети. больше по теме «Уже в обуви на тумбу залезла»: Асмус в джинсовом наряде подразнила стройными ногами Актриса даже в самоизоляции демонстрирует трендовые образы.

Похоже, Кристине еще долго придется переубеждать тех, кто не понял тонкого юмора актрисы.