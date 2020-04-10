«Решила научиться играть»: Виктория Дайнеко занялась музицированием

Время в условиях самоизоляции звезды шоу-бизнеса стремятся использовать продуктивно. Например, накануне Дмитрий Маликов представил поклонникам новую музыкальную композицию, которую написал, пока находился в изоляции. Теперь своими достижениями похвасталась певица Виктория Дайнеко.

Артистка поделилась со своими подписчиками в Инстаграм видео, на котором аккомпанирует себе на фортепиано.

«Самоизоляция — это когда в 32 года решила научиться играть на фортепьяно. Может быть, когда нибудь смогу для вас записать полноценное видео где не буду путаться в аккордах», — сообщила она под публикацией.

При этом артистка красиво пропела песню. Многим подписчикам начинание певицы понравилось, и они поспешили дать звезде обратную связь.