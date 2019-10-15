Дайнеко объяснила, почему не берет дочку с собой в Америку

Фанаты Виктории Дайнеко хорошо знают, что она часто бывает в США в связи с работой. Однако поклонники заметили, что певица почти никогда не берет с собой дочку. Артистка объяснила это тем, что у дочери в Америке нет подружек. Другая причина кроется в детских садах. По словам Виктории, матрасы для сна на полу в американских дошкольных учреждениях на нее «уже наводят ужас, на дочь, кстати, тоже».

На вопрос о том, планирует ли Дайнеко вернуться на сцену, она поспешила заметить, что не уходила с нее последние 15 лет. «И не планирую», — добавила певица. Кроме того, артистка не избежала от подписчиков и вопросов о личной жизни. Так, ее спросили, смогла бы она выйти замуж за иностранца. «Думаю, что нет», — ответила Виктория.