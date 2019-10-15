ЗВЕЗДЫ

Дайнеко объяснила, почему не берет дочку с собой в Америку

Певица не в восторге от детских садов в США.

Дайнеко объяснила, почему не берет дочку с собой в Америку
Виктория Дайнеко. Фото: Олег Золото/КП

Фанаты Виктории Дайнеко хорошо знают, что она часто бывает в США в связи с работой. Однако поклонники заметили, что певица почти никогда не берет с собой дочку. Артистка объяснила это тем, что у дочери в Америке нет подружек. Другая причина кроется в детских садах. По словам Виктории, матрасы для сна на полу в американских дошкольных учреждениях на нее «уже наводят ужас, на дочь, кстати, тоже». 

На вопрос о том, планирует ли Дайнеко вернуться на сцену, она поспешила заметить, что не уходила с нее последние 15 лет. «И не планирую», — добавила певица. Кроме того, артистка не избежала от подписчиков и вопросов о личной жизни. Так, ее спросили, смогла бы она выйти замуж за иностранца. «Думаю, что нет», — ответила Виктория. 

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктория Дайнекодетский садкомандировкаНью-ЙоркСША
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дайнеко объяснила, почему не берет дочку с собой в Америку
Интересно?
Поделись с друзьями: